Le-Havre. Football: la coupe du monde féminine de passage par Le Havre

La Fifa fait le tour des villes hôtes de la Coupe du monde de football féminin 2019 en ce mois-ci. Jeudi 28 septembre 2017, les organisateurs se sont arrêtés au Havre. Ils ont présenté le trophée de cette coupe aux habitants. Il a été exposé aux Docks Vauban dans l'après-midi.

Cinq à six rencontres jouées au Havre

La Coupe du monde de football féminin sera organisée du 7 juin au 7 juillet 2017. Il s'agira de la 8e édition. Le Havre est l'une des neuf villes hôtes avec Paris, Lyon, Rennes, Valenciennes, Reims, Nice, Montpellier et Grenoble. Le match d'ouverture se jouera le 7 juin 2019 à Paris et la finale le 7 juillet 2019 à Lyon.

24 équipes vont participer à l'événement dont la France qualifiée en tant que pays hôte. Le Havre devrait accueillir entre cinq et six rencontres et espère un quart de finale. Les organisateurs n'ont pas encore dévoilé le calendrier des rencontres.

Faire la promotion du sport féminin

Les organisateurs espèrent par cet événement faire la promotion du football féminins (120 000 joueuses en France en 2017) et du sport féminin en règle générale.

Brigitte Henriques, vice-présidente du Conseil d'administration du Comité d'organisation local et ancienne internationale française

Camille Philippe, 19 ans, attaquante au HAC football