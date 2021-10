Hauteville-sur-Mer. Un plan d'actions pour éradiquer la pollution des eaux de mer dans le Coutançais

: Undefined offset: 1 inon line

Pour éradiquer les problèmes récurrents de la pollution des eaux de mer sur le littoral ouest de la Manche, et en particulier sur le secteur du havre de la Sienne où les interdictions de pêche à pied, de baignade et de vente des produits des conchyliculteurs se sont succédé cet été, la communauté de communes de Coutances Mer et Bocage (Manche) prend en charge le dossier.

Elle a réuni mardi 26 septembre 2017 les maires des communes concernées, les représentants de l'État, les filières conchylicoles et agricole pour établir un plan d'actions.

40 agents de l' État sur le terrain

Les services de l'État ont déjà mis en oeuvre des agents sur le terrain, chargés de contrôler les services d'assainissement. Jean Kugler est le directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Manche :

Cette fois, il faut des résultats concrets face à une filière conchylicole qui souffre économiquement, affirme Louis Teyssier, président du comité régional de conchyliculture Normandie Mer du Nord-Cotentin :

Cette nouvelle gouvernance pour éradiquer ces pollutions se réunira en janvier prochain, pour établir un premier bilan des contrôles des assainissements et de l'identification des sources de pollution.