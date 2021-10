Bois-Guillaume-Bihorel. Formule 1 : le Bois-Guillaumais Pierre Gasly a choisi son numéro de pilote

Le numéro 44 est connu comme celui de Lewis Hamilton et le numéro 5 est associé à Sébatian Vettel. Il faudra désormais penser à Pierre Gasly lorsque l'on verra le numéro 10 sur le capot d'une Formule 1. Ce jeudi 29 septembre 2017, le jeune pilote originaire de Bois-Guillaume a choisi le numéro qui va le suivre une bonne partie de sa carrière, à la veille de ses premiers pas officiels lors des essais libres du Grand-Prix de Malaisie.

Hommage à Zidane

"Champion avec ce numéro en 2013 et aussi très fan de Zidane", indique le pilote de 21 ans sur son compte Twitter, en révélant au passage le design de son casque.

???? mon numéro en Formule 1.

Champion en 2013 avec ce numéro ???? Et aussi très fan de Zidane. #GAS10 pic.twitter.com/nC0RbcXSqO — Pierre Gasly ???????? (@PierreGASLY) 28 septembre 2017

Depuis 2014, les pilotes ne portent plus des numéros définis par le classement de la saison précédente. Avec le numéro 10, Pierre Gasly succède au Japonais Kamui Kobayashi qui l'avait porté en 2014 avant de quitter le paddock de la Formule 1. Chacun est donc libre de prendre celui qui lui plait, tant qu'il n'est pas déjà pris par un autre pilote. À l'exception du numéro 1, réservé au champion en titre s'il souhaite le porter, et du numéro 17, retiré de la liste en hommage au Français Jules Bianchi décédé à la suite d'un accident en course.