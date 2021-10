Ouistreham. Page Facebook "Non aux migrants à Ouistreham" : ils veulent sa fermeture

Il en existe une trentaine de ce type, concernant différentes communes de France. Sur Facebook, la page "Non aux migrants à Ouistreham" interpelle aussi bien ceux qui la soutiennent que ceux qui souhaitent la faire fermer. "Ce sont les retours des gens, excédés par leur présence, qui nous ont poussés à la créer, explique Bruno Hirout, résidant à Caen, qui en est à l'origine avec un ami. Nous voulons une inversion des flux migratoires et ça nous dérange que ces personnes soient là pour des vacances illimitées, car ils ne sont pas productifs et n'aident en rien la communauté". Fin septembre, la page comptait 178 abonnés.

"Discours de haine"

Mais sur le plus populaire des réseaux sociaux, la riposte s'organise. Le collectif caennais de solidarité réfugies invite le grand public à signaler cette page. "Sans résultat pour l'instant, car les standards de la communauté Facebook sont très souples sur ces questions, déplore un membre du collectif. On ne peut tout de même pas laisser tout l'espace numérique et autre, aux discours de haine et à la désinformation."

À titre de comparaison, la page "Pas de migrants en Bretagne" est soutenue par plus de 4 600 abonnés.