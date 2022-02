Consommer autrement?

Changer nos modes de consommation : aller se fournir directement en viande, en volaille, en légumes ? non plus en grande surface, mais chez le producteur? et en trouver : tout prêt de chez soi ?

C?est le but du site internet : letoutfermier.com qui veut offrir davantage de débouchés à ces producteurs locaux.



Letoutfermier.com recense gratuitement tous les producteurs qui le souhaitent : déjà plus d?une centaine en Basse-Normandie !

