Vous êtes tous déjà passés devant un arrêt de bus ou tramway équipé d'affiches ou de panneaux publicitaires, et bien là c'est encore mieux. A Strasbourg une boutique a décidé de faire connaître son offre culturelle tout en proposant de jouer à un jeu de casino. Places de concerts, de spectacles ou de musées, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton pour activer le bandit-manchot numérique. Ici pas de pièces mais de petits tickets.

Une méthode bien pensée puisqu'en cas de gain les joueurs devront forcément passer à la boutique pour récupérer leurs tickets. Une façon de faire entrer dans la boutique des clients qui n'auraient peut être jamais osés passer le palier.

