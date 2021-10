Cherbourg. Cyclisme [VIDEO] : le Normand Benoît Cosnefroy, champion du monde espoirs ! 

Splendide ! Quelle course a fait le Normand Benoît Cosnefroy cet après midi à Bergen, en Norvège, lors de la course espoirs des championnat du monde de cyclisme.

Observateur jusqu'à 10 kilomètres de l'arrivée et mis dans un fauteuil par le travail préalable de Madouas et Thomas qui ont dynamité le peloton à l'orée du dernier tour, Benoît Cosnefroy a ensuite fait parler sa forme, sa puissance et sa science de la course.

Benoît Cosnefroy, le stratège

Avec le talent exceptionnel qu'on lui connait, le jeune coureur natif de Cherbourg (Manche) a d'abord comblé 12 secondes sur son adversaire allemand Lennard Kamna qui semblait le plus fort jusque là, avant de lancer le sprint aux 50 mètres et de résister jusqu'à lever les bras sur la ligne ! MAGNIFIQUE !

Retrouvez les premiers mots de Benoît Cosnefroy au micro de l'Union Cycliste Internationale après son sacre mondial :

Benoit Cosnefroy : sa première réaction après son sacre mondial en espoirs Impossible de lire le son.

Revivez l'arrivée grâce au twitter de l'Union Cycliste Internationale !