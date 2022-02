Contre le plan de rigueur du gouvernement.... journée de manifestations ce mardi... 4 manifs programmées dans l'Orne

Contre les mesures du plan de rigueur gouvernemental.....CGT, CFDT, FSU, Solidaires, Unsa, appellent à une journée de grève et de manifestations ce mardi.. ils dénoncent le caractère « injuste » de ces mesures, alors que les niches fiscales ne sont pas remises en cause ... les syndicats estiment que « la contribution des plus hauts revenus reste symbolique : sur les 11 milliards d?économies supplémentaires annoncées pour 2012 ? les 2/3 seront supportés par les ménages ».



Des rassemblements sont annoncés : à 11h30, Place Lamagdeleine à Alençon ?à 15h Place Leclerc à Argentan ? à 17h : Place du marché à Flers et Place de la poste à L?Aigle. A Caen , la manifestation partira à 10h30, de la place St Pierre.



Conséquence de cette journée d?action.... il n?y a pas de TER depuis ce matin sur la ligne Caen, Alençon, Le Mans... les trains sont remplacés par des bus....

Sur la ligne Paris Granville, 2 allers retour uniquement pour cette journée... mais des bus de substitutions...



Et c?est en jour de trafic perturbé, que sera organisé ce mardi soir, la seconde réunion dans le cadre du débat sur la ligne ferroviaire à grande vitesse « Paris-Normandie » ? des trains qui rouleront à 250 km/h pour relier la capitale à Caen en une heure et quart....projet de plus d?une dizaine de milliards d?euros....

Réunion ouverte à tous, ce mardi à 19h, au centre de Congrès de Caen. Au total 23 réunions de ce type sont prévues pour présenter ce grand projet au public ...

