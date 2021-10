Plus de 7 000 manifestants dans l'Orne hier, contre la réforme gouvernementale des retraites

C?était jour de manif hier, partout en France, contre le projet gouvernemental sur les retraites qui prévoit le report de l?âge légal de départ de 60 à 62 ans.....



Les syndicats entendaient mobiliser... mission réussie.... les 4 manifestations dans l? Orne, ont rassemblés plus de 7 000 manifestants....



4 000 à Alençon... manif précédée par une opération escargot, avec plus de 70 véhicules, sur les boulevards d?Alençon.... avant un rassemblement devant la place de maire, avant d?entamer la marche, vers la place de la pyramide pour un lâcher de ballon.... un cortège coloré des drapeaux de l?intersyndicale... seul le rouge de FO manquait à l?appel....



A Flers, ce sont 2 000 manifestants hier soir, à partir de 17h, la manif s?est terminée par un pique nique revendicatif.... il y avait hier après midi à Argentant, plus de 650 personnes, plus de 300 hier soir à L?Aigle, pour une manif éclair... elle aura durée moins d?une heure .....



On a compté , plus de 20 000 manifestants à Caen.... plus de 10 000 au Mans, ils étaient 6 000 à Laval, et deux millions de manifestants partout en France, selon les syndicats.... 800 000 selon le ministère de l?intérieur....

