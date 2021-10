Le-Havre. 8e édition du festival We Love Le Havre ce week-end

We Love Le Havre propose trois jours de concerts et une semaine d'exposition. Le festival permet de découvrir des artistes havrais encore méconnus.

Du jeudi 21 septembre au samedi 23 septembre 2017, quatorze groupes et chanteurs vont se produire dans différents endroits de la ville. Au Mac Daid's jeudi soir, au Muséum d'histoire naturelle le vendredi soir, dans les rues du Havre le samedi après-midi (le lieu précis sera connu au dernier moment), à la Cave à Bières le samedi à 18h00 et au Tetris le samedi soir. Quatorze groupes et chanteurs avec des styles musicaux variés, du rock au rap, en passant par la pop, la chanson à texte et le punk. Écoutez Josépha Cuvier, la présidente de l'association I love LH:

Le festival We Love Le Havre c'est aussi une exposition de sept graphistes (eux aussi du Havre et de sa région). Ils proposent des oeuvres entre graphisme, vidéo, dessin, photo, installation et street art. L'exposition est visible à la gare SNCF du Havre jusqu'au 29 septembre 2017 de 17h00 à 19h00.

We Love Le Havre – programmation complète à retrouver ici – Les concerts et l'exposition sont gratuits