Une maison pour tout savoir sur le futur tramway de Caen

Les habitants de la communauté urbaine de Caen la mer (Calvados) ont désormais à leur disposition un lieu regroupant toutes les informations sur le futur tramway de l'agglomération qui sera lancé au second semestre 2019 et dont les travaux commenceront au 1er janvier 2018. "C'est un lieu pour que les habitants puissent trouver des interlocuteurs, consulter des dossiers et retrouver l'ensemble du projet'', explique Joël Bruneau, président de Caen la mer.

Des ambassadeurs dans la rue

Ce lieu servira aussi de point de départ aux six ambassadeurs qui accompagneront les riverains des travaux dans leur quotidien, tout au long de ce vaste chantier dont le coût global est estimé à 245 millions d'euros. "Ça sera aussi un lieu pour présenter les grands projets de la ville comme l'hôtel des associations à la Guérinière, la rénovation du centre-ville et bien d'autres", précise l'élu.

À l'intérieur, un espace grandeur nature a été aménagé pour que les visiteurs se rendent compte de ce à quoi ressemblera l'intérieur des wagons. Des vidéos présentent également le futur tramway se faufilant sur les grands axes de l'agglomération. Une maquette de la rame est également à découvrir.