19 cambriolages dans des maisons d'habitation en deux semanes dans l'Orne

Une équipe de malfaiteurs à l??uvre dans l? Orne, depuis ces deux dernières semaines.... Pas moins de 19 cambriolages recensés par les gendarmes entre Vimoutiers et St-Denis sur Sarthon.... La surveillance des gendarmes est renforcée.... Les cambrioleurs ne s?intéressent qu?à l?argent et les bijoux, délaissant, les produits électroniques notamment ...... les gendarmes appellent la population à appeler les forces de l?ordre, en cas de mouvements de véhicules ou de personnages suspects.... et cela va de soi, de veiller à bien fermer les portes et fenêtres de son habitation, en évitant de laisser la clé sous le paillasson ou sous le pot de fleur !!!

