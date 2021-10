Dans l'une des plus vieilles enseignes (elle a été fondée en 1912) de la place du Vieux-Marché, l'équipe des Maraîchers vous accueille tous les jours autour d'une farandole de plats qui sent bon le terroir et la passion de la gastronomie. Labellisé parmi les Cafés historiques et patrimoniaux d'Europe, l'établissement sert une cuisine traditionnelle qui s'accompagne d'une belle sélection de crus.

Quelques exemples: oeuf cocotte à la crème, soupe à l'oignon gratinée, magret de canard poêlé aux pommes, sauté de veau normand à l'ancienne, filet de bar au fenouil torréfié, sole meunière… Des plats généreux à apprécier soit en terrasse soit en salle, au coeur de cette magnifique maison normande où les poutres apparentes et les tables patinées constituent un véritable décor de film.

Le restaurant est ouvert toute l'année, tous les jours le midi et le soir. Menus de 19,90 € à 26 €. Carte : 40 € environ. Vin au verre.

Pratique. Les Maraîchers. 37, place du Vieux-Marché 76000 Rouen. Tél. 02 35 71 57 73, www.lesmaraichers.com / contact@les-maraichers.fr