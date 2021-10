Rouen. Près de Rouen, il vend des images pornographiques de jeunes enfants

Les gendarmes de la Brigade des mineurs remarquent chez un internaute une intense activité informatique proposant des dizaines d'images pornographiques mettant en scène des enfants mineurs. Elles sont à vendre via une adresse électronique à peine déguisée.

Recherche faite, ils découvrent l'auteur du délit à Petit Couronne et se rendent au domicile de l'individu, saisissent son matériel informatique et l'interpellent le 27 janvier 2016. Entendu le 5 février 2016, le prévenu reconnaît détenir les images en question mais conteste leur diffusion, affirmant qu'on l'a manipulé informatiquement et que tout s'est fait à son insu.

Dans les cabines de la piscine

Parallèlement, les responsables de la piscine de Petit Couronne avaient déjà remarqué le manège du prévenu, qui venait régulièrement violer l'intimité des enfants et des femmes qui se changeaient dans les cabines de l'établissement, dont il trouait volontiers les portes pour les observer. Il reconnaît être attiré par la pornographie et déclare : "J'ai conscience de la gravité de mes actes". Une expertise psychiatrique révèle une pathologie bipolaire et un comportement instable, bien que son casier judiciaire soit vierge. Pour les parties civiles, "l'immoralité de ses actes est flagrante, et la dégradation du matériel conséquente". Le Ministère public estime que "le prévenu minimise les faits et se retranche derrière son addiction". Sa défense note que "la peine doit être adaptée à la pathologie du prévenu".

À l'audience du lundi 18 septembre 2017, le Tribunal le condamne à dix mois de prison avec sursis.