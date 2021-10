Trafic de pesticides: jusqu'à 2 ans de prison ferme requis

Il s'agit, selon l'accusation, du "premier dossier d'ampleur d'un trafic international de produits phytopharmaceutiques". Spécialistes de la fabrication et de la commercialisation de pesticides, cinq prévenus et deux sociétés se voient reprocher d'avoir détourné la procédure communautaire d'autorisation d'importation pour commercialiser en France six produits et d'avoir, dans un cas, distribué un fongicide contenant un insecticide à "la toxicité aiguë pour les utilisateurs".

