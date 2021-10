"Pendant longtemps, chaque mairie a proposé ses propres animations dans son coin. Maintenant on essaye de faire tout un programme pour chaque zone", présente d'emblée le docteur Ahmed Benhammouda, oncologue et membre de l'association Emma, qui pilote l'organisation d'Octobre rose. Des manifestations auront donc lieu sur les territoires du Havre, de Rouen, de Dieppe, d'Elbeuf, de Fécamp et d'Eu.

Répondre aux questions

Par exemple, il y aura une course à pied le 1er octobre à la Neuville-Chant-d'Oisel ou des débats et des conférences avec des spécialistes. "Le but à chaque fois sera de sensibiliser le public au dépistage et de répondre à toutes les questions que les femmes ou leurs familles peuvent se poser", ajoute Ahmed Benhammouda.

Pratique. www.facebook.com/octobrerose76