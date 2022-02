Après une pollution aux eaux acides d'un chantier de construction, les activités de la pisciculture de landigou autorisées à reprendre

C?était le 18 septembre dernier, le propriétaire de la pisciculture de Landigou, près de Flers, avait été confronté à une mortalité importante de ses poissons et contraint de cesser son activité... c?est l? acidité de l?eau qui alimente les bassins qui à produit cette mortalité élevée... Acidité résultant du lessivage par les eaux de pluies, des cailloux de concassage, accumulés sur le chantier de la mise à 2 x 2 voies, de la RD 924 reliant Flers à Argentan... Des mesures ont été prises afin que l?incident ne se reproduise plus ... La préfecture de l?Orne a donc autorisée la reprise des activités de la pisciculture, mais son exploitant qui avait repris cette activité il y a 5 mois, a été contraint de cesser sa profession pendant un mois et demi....Il attend maintenant les conditions du dédommagement face au préjudice subi.

