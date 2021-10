Caen. A Caen, la Maison du Vrac allie proximité et écologie

Finis les sachets et emballages plastiques, place aux sacs en tissu et bocaux réutilisables. La Maison du Vrac ouvre ses portes jeudi 21 septembre 2017 au 14, rue Gémare à Caen (Calvados). À l'intérieur de cette petite épicerie de 45m2, des produits alimentaires bio et locaux mais également des produits ménagers et des cosmétiques, choisis avec soin par Amélie et Mathilde les deux gérantes.

Bocaux et papier kraft

Pour faire ses courses c'est assez simple: vous pouvez venir avec vos sacs en tissus, papiers kraft ou autres contenants. Si vous n'avez rien de tout ça, il sera possible d'en acheter sur place. "Ensuite nous proposons des pâtes, du riz, de la farine, du sucre, des produits d'entretien et même de la bière et du vin", explique Amélie l'une des gérantes de l'épicerie. Les clients n'auront qu'à se servir et payeront au poids.

Des produits locaux

La plupart des produits proposés sont normands pour coller au mieux à l'étiquette éco-responsable du commerce. Ainsi la farine vient de Maltot, les savons solides de Douvres-la-Délivrande et les serviettes hygiéniques de l'entreprise caennaise "Dans ma culotte". "Notre démarche est vraiment de remettre de la proximité entre les producteurs et les consommateurs. Nous, on va essayer de prendre le temps pour initier les clients au vrac, leur présenter les produits, d'où ils viennent..." expliquent les jeunes femmes.

Pratique. La Maison du Vrac, 14 rue Gémare à Caen. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h à partir du 21 septembre.