Caen. Football (Féminin) : La France vient difficilement à bout du Chili à Caen (1-0)

Le match

Pour la première sortie de Corinne Diacre à la tête des bleues, les Françaises n'ont pas tardé avant de faire parler des débats. La première occasion s'est révélée dans la camp français sur un coup de tête de Renard, à côté du poteau (2'). Domination française d'ensemble, les Chiliennes ont résisté au rythme infligée par les bleues, notamment côté gauche par un trio Gréboval, Le Sommer et Gauvain tonitruant. L'efficacité, la France en a fait preuve seulement à la 23eme minute, par un service de Le Sommer sur Asseyi qui venait s'arracher pour ouvrir le score (1-0, 23').

Le Sommer domine son sujet, Asseyi concrétise

Côté chilien, rares ont été les occasions de passer la ligne médiane, face à un onze de départ français compact et bien placé. La suite est moins rythmée, la France use de ses individualités. Le Chili, lui, gagne en profondeur en fin de première période pour voir le cuir finir dans les gants de Bouhaddi, sans réelle inquiétude. Une France dominatrice mais peu réaliste devant le but, à l'image des nombreuses occasions peu concluantes. La seconde n'en était que partie remise. Une possession largement côté français, mais sans concrétiser.

Le film du match.

2' : Première occasion pour l'Équipe de France avec un corner de Catala côté gauche pour venir servir Renard, qui d'un coup de tête voit son ballon filer près du poteau de la gardienne chilienne.

20' : Laura Georges, délivre un centre pour Le Sommer, venue buter sur Endler. Gauvin reprend de la tête mais la balle est captée par la portière chilienne, bien replacée.

21' : Le Sommer frappe à l'entrée de la surface mais tombe sur une gardienne chilienne en grande forme.

23' : Servie par la bretonne Le Sommer, réalisant un gros travail côté droit, le long de la ligne d'enbut, l'ancienne normande Asseyi se jette et ouvre le score du bout du pied. Un beau cadeau pour sa première sélection en bleu !

FRANCE 1 – CHILI 0

43' : Seule et unique occasion côté Chilien, la latérale Rojas déclenchait une frappe puissante, directement captée par Bouhaddi.

64' : Le duo Torrent-Asseyi semble bien fonctionner côté droit, laissant la défense chilienne sur les talons. À nouveau un centre pour Gauvain, l'attaquant montpellieraine manque sa tête.

90' : Une troisième ex-normande entrée en jeu, Le Garrec frappe le cuir de l'extérieur du droit et bute à nouveau sur Endler.

Fiche technique :

Arbitres : MMes Nervik, Lokkeberg et Andresen.

FRANCE : Bouhaddi, Renard, Georges, Greboval, Torrent, Bussaglia, Toletti (Le Garrec 84'), Catala, Le Sommer, Asseyi (Diani 66'), Gauvin (Sarr 73'). Sélectionneur : Corinne Diacre

CHILI : Endler, Leyton, Guerrero, Saez, Pinilla (Orellana, 90') Araya, Lopez (Soto 81'), Lara (Julio 89'), Rojas (Balmaceda 85'), Pardo (Munoz 70'), Huenteo. Sélectionneur : José Letelier

But: Asseyi (23e) pour la France