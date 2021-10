Caen. Handball (Proligue). C'est l'heure du grand saut pour Caen !

C'est l'heure du coup d'envoi ! Après huit semaines de préparation, les Vikings de Caen (Calvados) vont lancer leur saison de Proligue dès ce vendredi 15 septembre 2017 face à Créteil. Deux nuls, une défaite et six victoires lors des matchs amicaux, auxquels s'ajoute une défaite face à Aix en Coupe de la Ligue le week-end dernier... Caen semble être prêt à passer aux choses sérieuses "On est en mode compétition depuis le Trophée des Vikings. L'avantage est que l'on sera au complet ce soir, chose que l'on n'avait pas la semaine dernière contre Aix, avec Adrian Rosales sur le retour et David Garcia laissé au repos", souligne Thomas Lamora, le vice-président.

"On a un coup à jouer"

Face à Créteil, qui sera sans doute une des grosses écuries de Proligue "qui devrait être un cran au-dessus", toujours selon Thomas Lamora, Caen aura toutes les cartes en main pour débuter au mieux ce championnat. "On y va sans pression. On va livrer ce que l'on sait faire en espérant tenir tout le match. Les adversaires ne nous connaissent pas, je pense qu'on a un coup à jouer", poursuit-il. Si l'issue n'y est qu'imprévisible pour le moment, une chose est sûre : les Vikings de Caen ont hâte d'en découdre. "Les garçons ont les crocs", conclut Thomas Lamora.