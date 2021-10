Marina Kaye sur la scène du Tendance Live à Cherbourg

À 19 ans, Marina Kaye a déjà connu le succès et les difficultés qui peuvent s'y attacher. Lauréate à 13 ans de l'émission « La France a un incroyable talent », elle a publié en 2015 son premier opus « Fearless », double disque de platine, porté par l'imparable single « Homeless », platine également.

Marina Kaye se définit comme une artiste pop totalement immergée dans le son d'aujourd'hui. C'est donc à Kore, producteur phare du rap français, que Marina Kaye a fait appel pour produire « On My Own ».

La Marseillaise, amie de Soprano, avec qui elle a enregistré « Mon Everest », a ainsi donné une forme très urbaine, très rythmée à son vague à l'âme.

Pratique. Vendredi 29 septembre 2017, place de Gaulle (place du théâtre) dès 20h à Cherbourg-en-Cotentin. Gratuit, accès libre.