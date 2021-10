June The Girl sur la scène du Tendance Live à Cherbourg

June The Girl est une jeune chanteuse française de 21 ans à la voix incroyablement pure. Elle écrit, compose et raconte ses émotions, ses souvenirs et sa vision de la vie d'une manière légère et poétique, utilisant le français et l'anglais comme le font les jeunes de sa génération.

June déménage souvent et parcourt le monde, tout en travaillant sa musique. Grâce à son ardeur et sa persévérance, elle rencontre le producteur de Vianney qui réalisera ses chansons. Février 2016, quelques mois plus tard elle signe chez Believe Recordings.June travaille actuellement sur son premier album, dont le premier extrait « I Say Love » donne le ton. Une chanson pop et romantique aux sonorités électro d'une redoutable efficacité.

Pratique. Vendredi 29 septembre 2017, place de Gaulle (place du théâtre) dès 20h à Cherbourg-en-Cotentin. Gratuit, accès libre.