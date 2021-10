Le-Havre. Journées européennes du patrimoine: découvrez un remorqueur américain au Havre

Le remorqueur USST 488 est arrivé au Havre en 1944 directement des États-Unis. Il devait aider à déblayer le port. Ce dernier était impraticable à cause des navires coulés (350 épaves) ou encore des grues tombées lors des bombardements de 1944. Dix remorqueurs de ce type travaillaient au Havre. En 1946, le port du Havre ayant besoin de remorqueurs pour reprendre ses activités, en a racheté cinq à l'armée américaine. Le remorqueur USST 488 fonctionnera jusqu'en 1989. Il restera ensuite à l'abandon à quai (en face des Docks). Le navire avait été mis en vente mais il n'a pas trouvé preneur.

Une association pour le sauver de l'abandon

En 1993, l'association Remorqueur USST 488 Le Havre 16th Port US a vu le jour, des passionnés de la Seconde guerre mondiale et du maritime. Le Musée Maritime du Havre l'a racheté pour le franc symbolique et en a confié la gestion à l'association. Cette dernière est chargée de sa conservation et son objectif est de le remettre en l'état (pour l'heure il n'est plus en capacité de naviguer).

Un remorqueur ouvert à la visite

Le remorqueur est classé monument historique depuis 1997 et l'association propose au public de le visiter, notamment lors de ce week-end des Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre 2017. Tout le navire se visite, même sa salle des machines. Écoutez Jean-Michel Lecordier, le vice-président de l'association Remorqueur USST 488 Le Havre 16th Port US:

Le remorqueur USST 488 se visite au Havre Impossible de lire le son.

Visite du remorqueur USST 488, les 16 et 17 septembre 2017 de 9h30 à 18h00, quai Renaud au Havre (à côté de l'école Sciences Po) – C'est gratuit.