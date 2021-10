Certains se remettent à peine de cette rentrée, d'autres pensent déjà à celle de l'année prochaine. En septembre 2018, les élèves de l'école Authie Nord à Caen (Calvados) feront leur retour en classe dans un complexe flambant neuf. Une enveloppe de près de 10 millions d'euros a été débloquée pour repenser entièrement les locaux, devenus vétustes au fil des ans.

Une cuisine de secteur et un accueil pour les tout-petits

Sur l'emplacement de l'ancienne école maternelle - dont les élèves ont rejoint depuis un an le bâtiment des primaires - c'est plus qu'une école qui sera construite. "Un pôle enfance permettra d'assurer un accueil parentalité, précise Amandine François, adjointe en charge de l'éducation et de la petite enfance à la mairie de Caen. Nous travaillons aussi avec l'académie pour ouvrir un dispositif moins de trois ans car il n'y en a pour le moment pas sur le quartier du Chemin-Vert."

Si l'Éducation nationale donne son feu vert, un enseignant supplémentaire devrait donc être mobilisé pour cette nouvelle classe des tout-petits, ainsi qu'une assistante maternelle et un éducateur de jeunes enfants. En tout, le complexe comptera donc 11 classes. Le nouvel établissement comptera également une cuisine de secteur qui servira les repas de plusieurs cantines: 2 000 repas en sortiront. Un accord pourrait ensuite être trouvé avec la Région pour également desservir le lycée Victor Hugo.

Un bâtiment écoresponsable

Et point bonus qui bénéficiera à l'ensemble du quartier, une salle multisports verra le jour au sein du complexe, servant à la fois aux enfants de l'école mais aussi à l'ensemble des habitants du Chemin-Vert. Une entrée indépendante permettra son utilisation en dehors des heures de classe.

Enfin, le centre médico-scolaire s'établira lui aussi dans les nouveaux bâtiments, bénéficiant lui aussi d'une entrée indépendante de l'école. Le tout avec une touche écoresponsable. "Nous avons fait le choix d'un bâtiment à énergie positive", précise Amandine François. Isolation renforcée, panneaux photovoltaïques… Autant d'éléments qui devancent les normes en vigueur et qui permettront "de sensibiliser les enfants sur le volet éducation au développement durable."