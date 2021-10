Situé au coeur de la foire internationale de Caen (Calvados), vous ne pouvez pas manquer "le Pôle malin". Pour dénicher le produit original et malin, rendez-vous dans l'artère principale qui vous conduira à la rue du Bagou et sous le chapiteau des produits astucieux !

Cette rue, haute en couleur, où fourmillent des stands tous plus surprenants les uns que les autres, est l'un des lieux les plus populaires de la foire internationale de Caen et un véritable spectacle.

Dans cette allée de 200 mètres où sont installés une soixantaine d'exposants, vous trouverez des gadgets en tous genres, des produits astucieux rivalisant d'originalité et surtout s'adressant aux malins ! Casseroles, ustensiles de cuisines, produits nettoyants, jouets, objets d'ornement, etc. C'est comme une foire dans la foire.

Dans la rue, les camelots sont à l'oeuvre !

Un seul mot d'ordre pour les camelots de la rue du Bagou : interpeller le visiteur et capter son attention. Mais, il ne suffit pas d'avoir le produit le plus original, il faut et surtout avoir du "bagou" ! Certains se laissent séduire et repartent avec le produit vanté par le camelot, d'autres écoutent mais hésitent. Autant attiré par les talents oratoires de l'exposant que par la démonstration du produit, vous vous laisserez peut-être séduire à votre tour.

Mais peut-être trouverez-vous votre bonheur sous le chapiteau où sont exposés des produits tous plus originaux les uns que les autres.