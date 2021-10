Avec ses dimensions de citadine, la première Mini Countryman du nom avait fait un peu figure de pionnière en s'installant, courant 2010, parmi des SUV au gabarit plus imposant qu'elle. Apparemment, le modèle qui vient de lui succéder s'inscrit dans la même dynamique commerciale. Son look, inimitable, est plus travaillé dans les détails. Mais l'évolution essentielle porte sur l'allongement important - pratiquement 20 cm – de la dernière Countryman par rapport au modèle précédent.

Cette évolution, déjà initiée par la Mini 5 portes, se traduit d'abord par une habitabilité plus importante et un coffre bien plus vaste (450 litres contre 350 litres pour l'ancien modèle). La présence d'une banquette arrière rabattable en trois parties, avec une assise coulissante sur 13 cm dans le sens de la longueur, améliore la modularité intérieure. Sans surprise, la planche de bord se fond dans le style qui fait le charme de cette lignée automobile atypique. Mais la montée en gamme de cette version, et la hausse des tarifs qui l'accompagne, débouche - heureusement - sur un enrichissement des équipements proposés au gré des cinq finitions au catalogue. Malheureusement, il faut puiser dans le très important menu des options pour obtenir toutes les finesses de l'instrumentation high-tech proposée. De l'affichage tête haute couleur (610 €) au hayon à commande électrique (460 €) en passant par une connectivité maxi, à partir du grand écran central tactile (1 850 €).

Partageant sa plate-forme avec les BMW d'accès de gamme à traction avant, la nouvelle Countryman adopte les motorisations de la marque bavaroise, allant du 3 cylindres essence 1.5 l 136 ch au furieux 1.6 l de 231 ch de la John Cooper Works (contre 218 ch précédemment). Les 4 roues motrices sont aussi de la partie avec le système ALL4, éligible à l'ensemble des motorisations (+2 000 €).

La sonorité de son 3 cylindres appelle à une conduite modérée. Bien suspendue, le confort et le sentiment de coller à la route s'accroissent avec l'amortissement piloté (510 € sur tous les modèles) qui lisse les inégalités du terrain. Amusante à conduire et plutôt sobre (8,8 l./100 durant notre essai), la dernière Mini Countryman a donc de quoi se faire une jolie place dans le peloton dense des compactes "premium" du marché.

Fiche technique. Carrosserie: SUV 5 portes 5 places de 4,30 m. Coffre: 450/1 390 l. Poids à vide (norme DIN): de 1 365 à 1 575 kg selon les versions. Prix (finition de base). 9 modèles à partir de 26 900 € (Cooper 136 ch) à 39 600 € (John Cooper Worth 231 ch ALL4).

