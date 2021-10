Hors Normandie. Un bon début de semaine pour Taureau et Verseau dans l'horoscope du 11 septembre

Bélier

Parfois vous avez la crainte de ne plus être dans le bain, ne plus être à la hauteur ou d'actualité. Vous vous sentez en panne sèche. Vous avez envie d'inspiration et d'idées lumineuses.

Taureau

Vous savez utiliser vos particularités, voir vos fragilités pour conquérir le monde. Votre douceur et votre attitude en règle générale donnent envie de mieux vous connaître. Que voulez de plus?

Gémeaux



Journée de flash-back sur votre existence. Vous exprimez le besoin de fixer, peu importe le support, vos souvenirs, les images, les odeurs d'enfance. Vous avez parfois l'impression d'être le dernier témoin crédible d'une époque.

Cancer

Vous avez le sentiment d'avoir beaucoup perdu de temps en consacrant celui-ci dans des lectures futiles et superficielles. Vous avez une soif irrépressible de vérité et toujours plus de curiosité.

Lion

Vous aimerez à vous lancer de nouveaux défis. Apprendre, toujours apprendre des autres et vous former pour toujours aller plus prêt de la perfection. Dans le domaine rien ne vous arrête.

Vierge

Vous ferez table rase de tout ce qui vous encombre. En particulier tous ces objets du passé qui portent en eux la poussière épaisse des absences - des coquilles vides. Laissez tomber les vieilles chaînes.

Balance

Vous avez parfois un peu de mal à supporter certains de vos contemporains. Cette sorte d'oiseaux qui volent au-dessus des marécages, sans " s'y poser jamais ", tout en observant ce qui s'y passe. Vous serez amené à vous débattre sans trop de soutien.

Scorpion

Vous jouerez l'avocat ou plutôt un médiateur efficace en vue de rabibocher deux personnes qui se sont éloignées pour des raisons idiotes. Faire plier certaines fiertés relève du prodige. Les astres vous soutiennent. Vous serez fier de vous.

Sagittaire

Vous souhaiterez démarrer la journée par une paix royale afin d'être efficace pour tout ce que vous avez à régler aujourd'hui. Dieu sait si vous ne manquez pas de pain sur la planche. Courage

Capricorne

Mars et Neptune vous conseillent vivement de prendre garde au contenu de tous papiers officiels vous étant destinés. Soyez attentif à tous les termes de contrats. Le moindre mot et la moindre ponctuation peuvent vous engager loin. Prudence!

Verseau

Vous mettrez les bouchées doubles pour marquer un début de rupture avec la routine. Une refondation salutaire qui aura un effet levier jusqu'au deuxième semestre 2018. Vous injecterez des couleurs dans votre vie.

Poissons

Vous vivrez sur le mode d'une certaine désinvolture. Certes vous ne pourrez pas éternellement jouer les elfes, il faut bien grandir. Mais aujourd'hui, vous désirez une trêve.