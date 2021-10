Saint-Lô. Pluies, orages et vents : la Normandie en vigilance Jaune

Vendredi 8 septembre 2017, l'ensemble des départements de Normandie ont été placés en vigilance Jaune par Météo France pour pluies, inondations et orages et vents et ce jusqu'au samedi 9 septembre 2017, 6h.

Le temps sera perturbé sur le Nord-Ouest avec des pluies qui deviennent continues et soutenues sur l'ensemble de la Normandie, avec quelques coups de tonnerre en fin d'après-midi.

Le vent soufflera sur le littoral jusqu'à 60 / 70 km/h. Des rafales à 67 km/h ont déjà été enregistrées au cap de la Hague (Manche) vendredi 8 septembre 2017, à 9h.

Il est recommandé, pour les habitants et usagers, de respecter les conseils de prudence suivants :

Pour les pluies et inondations :

? se renseigner avant d'entreprendre un déplacement ou toute autre activité extérieure ;

? éviter les abords des cours d'eau ;

? rester prudents face au risque d'inondations et prendre les précautions adaptées ;

? se renseigner sur les conditions de circulation ;

? ne pas s'engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée ou à proximité d'un cours d'eau.

Pour les orages :

? soyez vigilants, en particulier lors de vos déplacements et de vos activités de loisir ;

? tout particulièrement en zone côtière et sur les plages (pratique du paddle et des embarcations légères) ;

? évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques ;

? mettez en sécurité vos biens et abritez-vous hors des zones boisées.