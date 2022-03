U2 fête les 20 ans de l'album Achtung Babydu

U2 soufflera les vingt bougies de son septième album studio en sortant cinq éditions différentes, comprenant des remixes, des face B, des vidéos et divers documentaires.

L'édition standard sera disponible au prix de 14,99€, tandis que le coffret Deluxe 2CD (album, Face B et bonus) sera vendu à 17,99€. Une édition spéciale en vinyles, incluant l'opus et des remixes, sera disponible pour 79,99€.

Le coffret Deluxe intégrera six CD, dont la version originale d'Achtung Baby, sa remasterisation et l'opus Zooropa, enregistré pendant la tournée Zoo TV Tour. Quatre DVD de documentaires, dont From the Sky Down, de clips et d'un live enregistré à Sydney viendront compléter le coffret, vendu à 84,99€.

Les férus du groupe de rock irlandais pourront se procurer l'édition Uber Deluxe, composée de six CD, quatre DVD, six vinyles fournis dans leur pochette d'origine et de gadgets divers (paire de lunettes de soleil, stickers, photos et badges). Ce coffret sera proposé au prix de 294,99€.

Enregistré entre Berlin et Dublin, Achtung Baby s'est vendu à plus de quinze millions d'exemplaires à travers le monde. L'album contient douze morceaux dont One, Until the End of the World et The Fly.