L'album "Nevermind" de Nirvana à 20 ans

Pour fêter cet anniversaire, la maison de disque du groupe, Universal, ressort l'album sous la forme d'un coffret de quatre CD et un DVD. Il sera finalement disponible le 26 septembre au Royaume-Uni et le 27 septembre aux Etats-Unis.

The Devonshire Mixes, une version de l'album entièrement produite et mixée par Butch Vig - la version finale avait été mixée par Andy Wallace - figurera dans ce coffret contenant également un CD/DVD d'un live d'Halloween de 1991 au Paramount Theatre de Seattle et un livre de 90 pages.

Nevermind est l'album par lequel le groupe de Seattle a percé et le premier auquel a contribué Dave Grohl, qui formera plus tard les Foo Fighters. Il a été produit par Butch Vig, qui a signé le son du dernier LP des Foo Fighters, Wasting Light, où Grohl a également retrouvé Krist Novoselic, bassiste de Nirvana.

Pour célébrer cet anniversaire, Spin magazine offre un téléchargement gratuit de l'album hommage à Nevermind, auquel ont participé des groupes comme Meat Puppets, Surfer Blood et Vaselines.

Le 20 septembre, Krist Novoselic se joindra à un groupe de musiciens de Seattle à l'Experience Music Project de Seattle - où seront exposés de nombreux objets ayant appartenus aux membres du groupe - pour jouer certains morceaux de l'album.

Les fans américains pourront suivre sur radio Sirius un entretien de Jon Stewart avec les membres restants du groupe Nirvana le 24 septembre.