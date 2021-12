Nirvana fête les 20 ans de « Nevermind »

Paru en septembre 1991, le 2ème album de Nirvana a fait passer Kurt Cobain, Krist Novoselic et Dave Grohl du statut de membres d’un groupe culte à celui de porte parole d’une génération qui allait changer tout un pan de la culture musicale contemporaine.

Devenant le disque le plus vendu cette année là. Nevermind est devenu l’album le plus influent de sa génération. Nevermind est devenu une source d’inspiration pour de très nombreux musiciens de ces 20 dernières années et il influencera encore plus d’une génération.

A l’occasion de son 20ème anniversaire, une édition exclusive de l'album "Nevermind" de Nirvana paraîtra le 26 septembre. Elle comprendra de nombreux bonus répartis sur quatre CD et un DVD : l'album entièrement remasterisé, des faces B, des prises en studio, des maquettes, une version remixée de l'album par son producteur Butch Vig, des sessions live, le concert filmé au Paramount Theatre de Seattle en 1991 disponible en édition BluRay et un livret de 90 pages avec de nombreuses photos inédites.

"Nevermind" a marqué la carrière de Nirvana et de la musique rock en général en popularisant le style grunge. Le succès mondial de cet album, issu de la scène underground, est notamment dû à ses titres forts comme "Smells Like Teen Spirit", "Come As You Are", "Breed", "In Bloom" mais aussi "Lithium" que vous pouvez retrouvez en clip live ci dessous.