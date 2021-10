Le-Havre. Les bons chiffres du port du Havre

Le port du Havre confirme la bonne tenue de ses trafics. Entre le premier janvier et le 31 juillet 2017, les chiffres des trafics sont bons : +15,5% pour les conteneurs, +10,1% pour les vracs liquides (à l'exception des produits raffinés qui fléchissent de 17%), +27% pour les vracs solides (dont 78% pour le charbon) et +6% pour le roulier. L'activité croisière se porte également très bien dans la cité Océane, avec 39% de passagers en plus (222 000 pour 77 escales).

Le Havre, un géant européen

Le port du Havre est le premier port français pour le commerce extérieur et le 5e port nord-européen pour le trafic conteneurs. Il accueille chaque année près de 6 000 navires parmi les plus grands porte-conteneurs du monde. Le port a traité près de 70 millions de tonnes de marchandises en 2016 et a assuré près de 40% des importations françaises de pétrole brut. Le Havre est membre de HAROPA, une structure portuaire rassemblant les ports du Havre, de Rouen et de Paris.

A LIRE AUSSI.

Trafic portuaire : Le bilan mitigé d'Haropa pour 2016