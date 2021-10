Samedi 9 et dimanche 10 septembre, la ville de Caen et le Caen nautic-club (Calvados) accueilleront une manche du championnat de France de vitesse et d'endurance Inshore. Les meilleurs compétiteurs viendront de la France entière, s'affronter sous le pont de Calix.

Demandez le programme

Au programme : Courses de vitesse, course d'endurance et le retour cette année encore du Match-race, épreuve unique en France. Des bateaux de 60 à 250CV s'affronteront pour obtenir des points au Championnat de France.

Pratique. Les 9 et 10 septembre sur le bassin de Calix. Gratuit.