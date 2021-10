Fécamp. Normandie : belles retrouvailles entre le policier et l'enfant de 7 ans qui l'avait salué

C'est une très belle histoire qui vient de se dérouler à Fécamp (Seine-Maritime). Dimanche 27 août 2017, la Cité des terre-neuvas accueillait son Corso fleuri. En fin de cortège, un enfant a fait un salut militaire à un policier en voiture. L'image s'est retrouvée sur Facebook et a fait le tour des réseaux sociaux.

Le policier en question: Olivier Coucke, brigadier-chef principal de la police municipal de Fécamp. Il a vu le petit garçon et l'a salué, mais n'a pas eu le réflexe de s'arrêter pour le remercier. Il a donc lancé un appel pour tenter de le retrouver.

L'appel a été entendu par la maman du petit garçon. Il s'appelle Nathan, il a sept ans et habite à Fécamp. Il était invité ce vendredi 1er septembre 2017 à se rendre dans les locaux de la police municipale de Fécamp pour une rencontre et une visite des lieux. Nathan est venu avec sa maman Amélie ainsi qu'avec sa petite soeur et son petit frère. Nathan a expliqué son geste: "C'était pour dire merci à la police de nous protéger." Olivier Coucke en a été très ému, "ça fait plaisir que des enfants respectent encore l'uniforme".

