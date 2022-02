Le Café inter-religieux reprend ses droits ce mardi

Jacques Thierry, prête catholique fait partie des instigateurs de ces rencontres originales qui existent depuis six ans. Pendant les débats, il est toujours accompagné de Saïd Khaldi, l’imam de la mosquée d’Hérouville, d’Eric Trocmé, le pasteur de l’église réformée de Caen, et de David Serero, le rabin de la synagogue installée face au château. “On a réussi a fidélisé nos amis juifs et musulmans”, se félicite Jacques Thierry.

Un débat sur deux est animé par un sujet qui touche la société, pendant que le suivant traite de spiritualité. “Les religions sont fait pour mettre un peu de paix et de justice, ce qui ne nous empêche pas de faire valoir nos divergences culturelles”, indique Jacques Thierry qui avoue que le seul sujet difficile à aborder demeure celui-ci du conflit israélo-palestinien. Prochain rendez-vous : le 15 novembre.

> Pratique : premier café ce mardi 18 octobre à 18h30 au Café des arts à Hérouville, au sujet de la mosquée d'Hérouville.

> Audio : le prêtre catholique Jacques Thierry, instigateur de ces rencontres il y a six ans.