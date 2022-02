Vous pourrez participer à de nombreuses activités sportives à Saint-Lô et dans ses environs. Tout est gratuit et vous pourrez faire du VTT, de l'équitation, de la marche, du canoë, du footing et encore pleins d'autres activités de pleine air à découvrir.

Samuel Joubin, éducateur sportif du service des sports de la ville de Saint-Lô, était avec nous ce matin pour en parler dans le "ça se passe près de chez vous" de 9h25.