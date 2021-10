Hors Normandie. Demi Lovato de retour avec un nouvel album, Tell Me You Love Me

Tell Me You Love Me succède à Confident, sorti en 2015. Prévu pour le 29 septembre, l'album est disponible dès cette semaine en précommande.

Dans un court teaser de l'extrait, on voit Demi Lovato, en noir et blanc, chanter le titre en studio. Puis, on aperçoit ce qui sera sans doute la couverture de l'album, sur laquelle on voit un gros plan en noir et blanc de la chanteuse.

La présence de Demi Lovato lors des MTV Video Music Awards de ce week-end a été confirmée. En duplex de Las Vegas, l'artiste chantera son tube "Sorry Not Sorry", qui concourt au titre de la chanson de l'été.

New Album: Tell Me You Love Me coming September 29th. Pre-order tonight at Midnight ET!! #TellMeYouLoveMe pic.twitter.com/MWJwVGUJPj — Demi Lovato (@ddlovato) 23 août 2017

A LIRE AUSSI.

Beyoncé contre Adele à la grand-messe musicale des Grammys

Kendrick Lamar et Lorde, vent de nouveautés à Coachella

Leonard Cohen a fait ses adieux dans un dernier album comme Bowie

Le "Zoulou blanc" Johnny Clegg fait ses adieux au public

Mort de George Michael: les hommages affluent