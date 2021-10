Caen. Football : les places de Caen-PSG disponibles dès le 19 septembre

Les responsables billetterie du Stade Malherbe Caen (Calvados) ont annoncé mercredi 23 août 2017, les dates de la mise en vente des premières places pour quatre rencontres qui promettent de remplir le stade Michel d'Ornano : Caen-Lyon du 2 décembre 2017, Caen-Marseille du 20 janvier 2018, Caen-Monaco du 6 mai 2018 et Caen-Paris du 19 mai 2018. La vente est limitée à quatre places par match et par abonné, et dans la limite de 2 000 places par match seulement.

Stratégie marketing

Uniquement ouvert aux abonnés, l'achat de ces précieux sésames sera possible les 19, 20 et 21 septembre à la boutique, située au Stade Michel d'Ornano. 10 000 abonnements ont d'ores et déjà été vendus pour cette saison 2017-2018, alors que la campagne prendra fin en septembre. La vente réservée aux abonnés de ces premières places pour les "gros" matchs à d'Ornano devrait permettre au club normand d'en vendre encore plus.

