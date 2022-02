Proment : "C'est l'occasion de creuser l'écart avec Brest"

Le Stade Malherbe occupe actuellement la 8e place du classement avec 14 points. Ce déplacement à Brest qui ne compte que sept unités au compteur, est l'occasion de creuser l'écart avec les premiers relégables. En cas de victoire, les Rouge et Bleu compteraient alors 10 points d'avance sur les Bretons. C'est en tout cas ce que pense le milieu Grégory Proment. (Sa réaction est à écouter dans notre player).

S'il refuse de dire que les Malherbistes partent favoris, il avoue que Brest fait partie de ces équipes qui "aiment jouer au ballon" et qui correspondent bien au syle de jeu des Bas-Normands. "C'est une équipe qui a fait beaucoup de matchs nuls, mais nous avons su trouver la faille cette saison en coupe, et en janvier dernier en championnat (ndlr : victoire à Brest 3-1 en janvier)", se souvient-il. "Il ne faudra pas non plus jouer trop bas en espérant les prendre en compte", prévient-il.