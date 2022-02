Brest-Caen (1-1) : ce Malherbe là a du coeur

Retrouvez le film du match minute par minute.

Délicat retour aux affaires ce samedi soir pour le Stade Malherbe Caen en terre bretonne. Alors que les hommes de Franck Dumas ont plusieurs fois eu l’occasion d’ouvrir le score en début de première mi-temps, c’est bien Brest qui est rentré aux vestiaires à la mi-temps avec un but d’avance. Sur un joli coup de pâte, Bruno Grougi a débloqué la situation depuis l’entrée de la surface de réparation envoyant son coup-franc dans la lucarne d’Alexis Thébaux. Hormis une bonne frappe de Benoît Lesoimmier quelques minutes plus tôt (23’), le portier caennais n’avait jusque là rien eu d’autre à faire que d’aller chercher le tir de Bruno Grougi au fond de ses filets.

Frustrant. D’autant plus que Kandia Traoré, dès la 8’ minute, aurait pu ouvrir la marque pour les Rouge et Bleu. Sur un bon débordement de Romain Hamouma côté droit, le cuir parvenait dans la surface de réparation. Mais la tête de l’attaquant ivoirien passait juste à côté. Sur le flanc gauche, Frédéric Bulot n’était pas sans causer quelques soucis à la défense bretonne et notamment à Paul Baysse. Mais c’est de nouveau Romain Hamouma qui semblait pouvoir faire la différence. Suite à une nouvelle accélération, il expédiait une bonne frappe depuis l’extérieur de la surface, mais non cadrée (19’).



Heurtaux à l'arraché

Au retour des vestiaires, les Caennais reprennaient logiquement le contrôle des opérations, l’équipe brestoise souhaitant de toutes évidences, opérer en contre. Si les hommes de Franck Dumas parvenaient à dominer, ils ne se montraient point percutants. Au contraire, les Brestois étaient les premiers à se montrer dangereux en seconde période. Bruno Grougi héritait d’un bon ballon au point de pénalty qu’il expédiait directement vers la cage caennaise. Mais un dos bas-normand détournait le ballon en corner (58’).

Quelques minutes plus tôt, Franck Dumas décidait de lancer M’Baye Niang et Benjamin Nivet, à la place de Kandia Traoré et de Grégory Proment. Le jeune attaquant caenais ne tardait pas à se mettre en valeur. Après une première accélération qui causa des sueurs froides aux Brestois (59’), il fut tout près de trouvait le chemin des filets quelques minutes plus tard. Suite à une bonne combinaison avec Pierre-Alain Frau, M’Baye Niang se retrouva de nouveau face au but. Sa frappe croisée passa alors de peu à côté de la cage brestoise (64’).

Les Caennais insistaient. Dans le couloir droit, Jerry Van Dam prenait ses responsabilités. Sur un bon débordement, il décidait de frapper au but, mais Steeve Elana qui se trouvait sur la trajectoire n’ayant pas anticiper sur un centre du latéral caennais, n’eut aucun mal à se saisir du ballon (70’).

Sur coup-franc, Bruno Grougi se montra à nouveau dangereux. Mais cette fois, il opta pour l’autre côté du but caennais, avant qu’Alexis Thébaux ne dégage des deux points en corner. Les Brestois en profitèrent pour mettre un coup de pression sur la défense caennaise. En réponse, Franck Dumas fit sortir son défenseur Grégory Leca pour injecter du sang frais et surtout plus d’allant offensif en proposant à Anthony Deroin de participer à l’animation du jeu caennais au milieu de terrain (79’).

Le match semblait alors prendre la direction d’une victoire brestoise. Mais sur une phase de jeu arrêté, Thomas Heurtaux récupérait le ballon devant la cage bretonne. Très altruiste, le défenseur caennais glissait le cuir dans un trou de souris pour permettre à son équipe d’égaliser (1-1, 86’). Avec ce match nul, le Stade Malherbe Caen maintient Brest, un adversaire dans la course au maintien, à distance. Sept points séparent toujours les deux équipes au classement.



La feuille de match

BREST-CAEN : 1-1 (1-0)

Samedi 15 octobre - 10e journée de Ligue 1

Buts : Grougi (44’) pour Brest, Heurtaux (86’) pour Caen

Brest : Elana - Martial, Baysse, Gentilettin Lorenzi - Culma, Grougi, Lesoimmier, Guidiley (Ewolo, - Poyet (Touré, 78’), Roux

Caen : Thébaux - Van Dam, Heurtaux, Leca (Deroin, 79’), Raineau - Seube, Proment (Nivet, 55’), Hamouma, Bulot - Frau, Traoré (Niang, 56’)