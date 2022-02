16ème triathlon des marais à Carentan

Le triathlon des marais de Carentan propose dimanche sa 16ème édition. Hommes et femmes, jeunes ou seniors, tout le monde peut participer à cette course qui mélange le kayak, le cyclisme et la course à pied, sous réserve d'un certificat médical valide.

Les inscriptions prélables se terminent ce soir, contactez le servie des sports de la mairie de Carentan au 02 33 42 74 31.

Pour ceux qui auraient loupé la date limite, appelez le service des sports pour savoir s'il reste des kayak de libres, condition indispensable à l'inscription sur place.

Retrouvez toutes les informations pratiques dans le document à télécharger à la fin de cet article.

Ecoutez Olivier DAVID nous parler de la course: