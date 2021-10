Les Andelys. Bonne table: Les saveurs du Liban et de l'Orient

Bienvenue dans le Temple des saveurs! Implanté au Petit-Andelys sous le regard bienveillant de Château-Gaillard, le restaurant Les Saveurs du Liban et de l'Orient vous invite au voyage. Découvrez la cuisine inventive et savoureuse mêlant plats traditionnels orientaux et créations du chef avant de vous arrêter dans l'épicerie fine qui fourmille d'épices rares et variées en provenance des quatre coins du monde, de miels, d'huiles d'olives ou encore de moutardes. N'hésitez pas à demander conseil au propriétaire des lieux qui partagera avec vous ses connaissances et ses petits secrets.

L'établissement, qui propose également un service traiteur, est doté d'une terrasse qui a gardé les vestiges de son passé: d'anciennes pompes à essence en guise de supports à menus. Une véritable curiosité! Un lieu chaleureux et convivial, une équipe accueillante et un chef passionné font le succès de ce restaurant.

Le restaurant est ouvert le lundi midi, du mercredi au dimanche et les jours fériés, le midi et le soir. Comptez 35€ environ pour un menu complet. L'établissement propose des "mezzé" à partir de deux personnes (repas composé de plusieurs entrées et plats à partager) pour 16€ à 25€ par personne suivant le nombre de plats choisis.

Pratique. 36 Rue Grande, 27700 Les Andelys. Tél. 09 53 37 48 30. http://saveursliban.fr

