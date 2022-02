Vire : l’histoire d’amour se termine mal

Mais quand celle-ci décide de rompre, la situation tourne mal. Elodie exige de récupérer des effets personnels et donne rendez-vous à son ex, mardi 4 octobre, à la Porte-Horlorge de Vire. Ce jour-là, Elodie est accompagné de sa nouvelle copine. Nolwenn, fragile et déstabilisée, se précipite chez un ami afin de lui emprunter un couteau et s’en retourne, arme au poing, menacer les deux jeunes filles. Heureusement, personne ne sera blessé.



Vendredi 7 octobre, Nolwenn répondait de ses actes en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Caen. En récidive de violences, elle risquait un emprisonnement ferme de six mois. Le tribunal l’a finalement condamnée à un mois d’emprisonnement ferme à exécuter immédiatement. Resteront sept mois de sursis avec mise à l’épreuve au dessus de sa tête. Durant deux ans, Nolwenn ne devra pas retourner à Vire et indemniser ses victimes d’un préjudice qui sera fixé ultérieurement.