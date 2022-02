Le marché de l’immobilier caennais est en pleine mutation

L’occasion d’analyser la situation dans l’immobilier caennais et de dresser les perspectives du marché de l’agglomération avec Lionel Charles, directeur de la nouvelle agence Guy Hoquet l’Immobilier, avenue du Six Juin.

Un marché surrestimé

Entre 2005 et 2007, l’immobilier caennais a subi une forte hausse des prix. La crise de 2008 a ensuite entraîné une nouvelle hausse significative du fait des difficultés rencontrées par les banques et de leur rigidité à prêter. Depuis 2009, les prix ont chuté, de 20 à 25% mais beaucoup de vendeurs n’ont pas répercuté cette baisse, laissant un marché au dessus de sa valeur réelle. “Aujourd’hui, selon Lionel Charles, “les biens n’ont plus la même valeur qu’il y a cinq ans, une réalité difficile à admettre pour les propriétaires vendeurs, malgré les efforts des professionnels. Cependant, les mentalités changent progressivement”.

L’ancien stable, le neuf en baisse

Les prix des logements anciens, malgré une chute des transaction de 15%, restent stables. En revanche, en France, le marché du neuf a souffert en 2011, enregistrant une baisse d’activité de 40%, ce qui entraîne une augmentation des stocks et présage une baisse des prix.

L’émergence de programmes neufs

Symbolisé par les Rives de l’Orne et la Cité Gardin, le marché du neuf demeure cependant en vogue à Caen. Ces constructions sont une réponse à une demande de plus en plus forte. “Dès 2009, le maire mettait en avant un criant manque de logements à Caen comme facteur principal de la fuite de la population. Il y a donc fort à parier que de nouveaux programmes de contsruction émergeront en plus du futur réamènagment de la Presqu’île”.

Rive droite, rive gauche

Comme souvent ,on retrouve des disparités entre les deux rives. A droite, selon l’agent immobilier, le m2 se situe dans une fourchette de 1 600 à 2 000€ tandis qu’à gauche, on oscille entre 2 000 et 2 800€. “Les quartiers Saint-Paul, Saint-Ouen, Venoix et Epron sont les plus abordables (entre 1 600 et 2 100€). Les quartiers du centre-ville, de Saint-Gilles et de l’Université sont les plus prisés, ceci expliquant un prix du m2 variant de 2 000 à 2 800€. Quant aux prix dans l’agglomération, ils se situent entre 1500 et 1800 € le m2”.