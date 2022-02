Handball : première défaite pour Colombelles

Si la prestation d'ensemble s'est révélée plutôt bonne, les dix dernières minutes ont été fatales aux Colombelloises. "On a eu plusieurs pannes en même temps, physique, tactique et technique, expose l'entraîneur local Philippe Breysacher. Alors qu'elles étaient dangereuses sur tous les postes en face, on a manqué de solutions. Je pense que c'est notre attaque qui nous a fait perdre les pédales."

Bien entré dans le match, le CLCH a pourtant fait la course en tête pendant toute la première mi-temps, au point de compter quatre buts d'avance à la mi-temps (16-12, 30'). Mais les Franciliennes ont attaqué la deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'intensité. Colombelles s'est accroché (21-21, 50') avant de craquer. "Ce qui me gène, c'est qu'on doit perdre d'un ou de deux buts, pas de cinq. Mes joueuses sont encore en formation, elles manquent de maturité." Le constat ne vaut pas pour Audi Pereira, la capitaine brésilienne, auteure de dix buts. Samedi 15 octobre, Colombelles tentera de repartir sur de bonnes bases contre La Rochelle (20h30 à domicile).