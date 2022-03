Mali: attaque contre l'ONU à Tombouctou, 6 morts

"Six terroristes venus du nord et du sud de la mission de l'ONU à Tombouctou, ont tué six agents de sécurité travaillant pour la Minusma à Tombouctou. Des Casques bleus ont été également blessés lors de l'attaque, mais les six terroristes ont été neutralisés", a déclaré à l'AFP, une source au sein de la Minusma à Tombouctou.

