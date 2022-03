Pont-l'Évêque. Le lin technique, un éco-matériau source d'emplois pour la Normandie

Le lin tente de se diversifier. La Seine-Maritime est le 1er département linier de France et l'essentiel de la production est consacrée au textile et à l'exportation vers la Chine. Pour se diversifier, des industriels ont créer un nouveau matériau : le lin technique. Il est aussi fiable que la fibre de verre et la fibre de carbone.