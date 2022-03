Fécamp. Seine-Maritime : resserrer les liens entre Fécamp et Saint-Pierre-et-Miquelon

L'objectif était clair : oui, il existe depuis longtemps des liens forts entre Fécamp et Saint-Pierre-et-Miquelon, mais ils pourraient se traduire par des événements encore plus forts. Les élus de Saint-Pierre-et-Miquelon ont l'habitude de venir en Normandie. Karine Claireaux, la sénatrice-maire de Saint-Pierre, vient presque tous les ans à Fécamp pour les cérémonies de la Saint-Pierre des marins (en février).

L'inverse n'était pas vrai, malgré les invitations répétées des élus de Saint-Pierre. Du 4 au 9 août 2017, deux élus fécampois, Patrice Duval (conseiller municipal) et Brigitte Soenen (adjointe à la solidarité et au jumelage) ont donc fait le déplacement sur l'archipel à l'occasion de Rock N'Rhum, un festival de musique organisé à Saint-Pierre. L'occasion surtout d'échanger entre élus et d'élaborer des pistes d'échanges. Ecoutez Brigitte Soenen :

Une transat Fécamp - Saint-Pierre

Une transat entre Saint-Pierre et Fécamp, c'est le grand projet pour renouer les liens. Les discussions concrètes devraient débuter en octobre 2017, pour une première édition qui ne devrait pas voir le jour avant 2020.

Autre projet : de l'échange artistique. Les élus fécampois ont notamment fait la connaissance de Henri Lafitte, un chanteur-compositeur de Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'ils espèrent pouvoir faire venir en Normandie. Cet échange prouve qu'il y a une envie de créer de nouveaux liens entre Fécamp et Saint-Pierre-et-Miquelon.

