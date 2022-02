Caen. Emploi en Normandie : Tendance Ouest recrute un journaliste web secrétaire de rédaction (H/F)

Le candidat doit être rigoureux et disposer d'excellentes connaissances orthographiques (relecture, correction, réécriture) et du code typographique mais aussi avoir une vraie aisance rédactionnelle. Travaillant autant sur le print que sur le web, il doit être polyvalent. Curieux et réactif, il dispose d'une bonne maîtrise des réseaux sociaux (animation, modération) et des newsletters.

Profil : école de journalisme ou équivalent, expérience souhaitée

Poste basé à Caen, à pourvoir immédiatement

Envoyer CV + photo + lettre de motivation à recrutement@tendanceouest.com

Tendance Ouest, premier groupe plurimédia de Normandie : une radio, 26 fréquences, 220 000 auditeurs / jour, deux hebdomadaires diffusés gratuitement à Caen (35 000 exemplaires) et Rouen (50 000 exemplaires) et un site web, avec près d'un million de pages vues par mois.