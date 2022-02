CFA 2 : Mondeville trébuche contre La Suze

Après deux victoires et trois nuls en CFA 2, les Mondevillais se sont inclinés logiquement face à cette formation de milieu de tableau (0-2). Très mal entrés dans la rencontre, puisqu'ils ont concédé l'ouverture du score dès la deuxième minute de jeu, ils ont produit "un non-match", selon leur entraîneur Jean-François Péron. "On ne s'est jamais remis de ce premier but. On a joué à l'envers."

Absents des débats en première période, les Bas-Normands ont vainement tenté de réagir au retour des vestiaires, avant qu'un deuxième but sarthois en fin de match ne vienne sonner le coup de grâce. "Tous nos choix étaient mauvais, déplore Jean-François Péron. Ce n'est pas inquiétant, il ne faut pas oublier tout ce qu'on a fait depuis le début, mais c'est rageant. On ne retient pas les erreurs du passé. On avait l'occasion de se mettre à l'abri pour un bon bout de temps, maintenant on va retourner dans le quotidien du CFA 2." Avant cela, Mondeville a rendez-vous avec la Coupe de France. Il se déplacera samedi 15 octobre (19h15) à Tourlaville.